В США арестовали украинских хакеров

Стали известны подробности о задержанных властями США 3 хакеров из Украины, которые принимали участие в атаках на бизнес по всему миру.

Трое мужчин возрастом от 30 до 44 лет являются членами хакерской группы, широко известной как FIN7 (также называется Carbanak Group and the Navigator Group). FIN7 использовала финскую компанию Combi Security со штаб-квартирами в России и Израиле, чтобы выглядеть легитимности и привлечь других хакеров, сообщает сайт Минюста США.

Одного из них арестовали в немецком Дрездене. Он был системным администратором FIN7. Поддерживал серверы и каналы связи для атак. Сейчас находится в американском Сиэтле. Рассмотрение его дела намечен на 22 октября.

Второго задержали в Бельско-Бяле (Польша). Он — хакер и менеджер высокого уровня, который контролировал других хакеров. Остается в Польше до экстрадиции в США.

Третий был арестован в испанском Лепе. Был одним из руководителей группы хакеров. Ожидает выдачу США.

Начиная минимум с 2015-го, участники FIN7 начали кампанию по атаке на более чем 100 компаний США, преимущественно на рестораны, игровой бизнес и гостиницы. Взломали тысячи компьютерных систем в 47 штатах и округе Колумбия. Похитили миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов. Использовали их или продавали для получения прибыли.

Только в США FIN7 совершили кражу данных о более чем 15 млн карточек клиентов.

Gazeta.ua