Ремонт газопровода в Авдеевку завершен

Подача газа возобновится уже в ближайшее время.

В Донецкой области закончили восстановление газопровода, поврежденного в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

«По информации представителей военно-гражданской администрации Авдеевки, на данный момент продолжаются разрешительные и регистрационные процедуры в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) по приему в эксплуатацию законченного строительством объекта подводного газопровода высокого давления от ГРС Очеретино до Авдеевки и выдаче соответствующего сертификата», — говорится в сообщении.

Газопровод диаметром 273 мм был поврежден в результате обстрелов со стороны «ДНР» в начале июня 2017-го года. Из-за этого без газоснабжения остались жители Авдеевки, а также сел Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Нетайлово.

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