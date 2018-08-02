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Стали известы все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Четверг, 2 августа, 2018

В турнире завершились матчи второго квалификационного раунда, после чего определились соперники следующей стадии.

Киевское «Динамо» встретится с пражской «Славией». Первую игру столичные футболисты проведут на выезде.

Остальные пары:

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция)

«Зальцбург» (Австрия) — «Шкендия» (Македония)

«Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Болгария)

«Мальме» (Швеция) — «Види» (Венгрия)

ПАОК (Греция) — «Спартак» Москва (Россия)

«Селтик» (Шотландия) — АЕК (Греция)

«Стандард» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» Трнава (Словакия)

Первые матчи состоятся 7-го августа, ответные — 14-го августа.

Тем временем, сегодня «Мариуполь» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграет с шведским «Юргонденом». Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1.



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