Стали известы все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Четверг, 2 августа, 2018
В турнире завершились матчи второго квалификационного раунда, после чего определились соперники следующей стадии.
Киевское «Динамо» встретится с пражской «Славией». Первую игру столичные футболисты проведут на выезде.
Остальные пары:
«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция)
«Зальцбург» (Австрия) — «Шкендия» (Македония)
«Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Болгария)
«Мальме» (Швеция) — «Види» (Венгрия)
ПАОК (Греция) — «Спартак» Москва (Россия)
«Селтик» (Шотландия) — АЕК (Греция)
«Стандард» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» Трнава (Словакия)
Первые матчи состоятся 7-го августа, ответные — 14-го августа.
Тем временем, сегодня «Мариуполь» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы сыграет с шведским «Юргонденом». Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1.