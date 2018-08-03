Премьер-лига, 3-й тур: кто играет, где смотреть?

Сегодня, центральным матчем первого круга с участием лидеров украинского футбола стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.

Так рано команды сыграют из-за участия «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, киевляне 7-го августа в Праге сыграют со «Спартой». Остальные пять поединков будут сыграны на выходных.

3 августа, пятница



19.00, «Динамо»– «Шахтер», 2+2

4 августа, суббота



17.00, «Ворскла» — «Львов», Футбол 2

19.30, «Заря» — «Черноморец», 2+2

5 августа, воскресенье



17.00, «Карпаты» — «Олимпик», ZIK

19.30, «Десна» — «Александрия», Футбол 1

19.30, «Арсенал-Киев» — «Мариуполь», Футбол 2