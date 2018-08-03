В Лиге Европы «Мариуполь» вырвал победу в овертайме

Команда из Донецкой области победила благодаря голу Руслана Фомина в компенсированное время.

В рамках второго квалификационного раунда «Мариуполь» провел ответную игру с шведским «Юргонденом». Напомним, неделю назад соперники сыграли вничью 1:1. С таким же счетом завершилось основное время и в Одессе. На 63-й минуте отличился Пихаленок, а отыгрались гости через 15 минут (Баджи). В дополнительное время «Мариуполь» заработал пенальти, который четко реализовал Фомин — 2:1.

Теперь мариупольцам предстоит встретиться с более серьезным соперником — в третьем квалификационном раунде Лиги Европы им будет противостоять французский «Бордо».