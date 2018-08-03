Число жертв на Донбассе продолжает расти

Об этом заявил зам. главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, общее количество жертв в этом году составляет уже более 160 человек.

На данный момент наблюдатели Специальной мониторинговой миссии фиксируют такое же количество нарушений режима прекращения огня, как и до вступившего в силу «хлебного» перемирия.

«После подтверждения приверженности режиму прекращения огня с 1-го июля наблюдатели фиксировали сокращение нарушений режима прекращения огня. Но затем за весь месяц миссия зафиксировала 15 тысяч нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до объявления перемирия», – сообщил Хуг.

«Лишь за июль мы подтвердили информацию о семи жертвах. С начала года общее количество жертв составляет более 160 человек – это как раненые, так и погибшие», – сказал представитель СММ ОБСЕ.

Также Александр Хуг подчеркнул, что ситуация на Донбассе остается нестабильной.