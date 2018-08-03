Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Горловке женщины

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Полтавской области.

Полиция устанавливает местонахождение Елены Семеновны Довгань, 12.09.1979 г. р., которая пропала 9-го июня 2014-го года в Горловке. Как отмечается в сообщении, родственники заявили, что с ней оборвалась связь и с тех пор о ее судьбе ничего не известно.

«Если вам известно местонахождение разыскиваемой или вы узнали женщину по фото, полиция просит сообщить об этом в в отделение полиции № 1 Полтавы по телефонам +38050 608-81-75, +38063 969-81-19″, — говорится в сообщении.