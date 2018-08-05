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Украина установила рекорд по экспорту яблок

Воскресенье, 5 августа, 2018

В сезоне 2017/18 украинские производители яблок отгрузили на внешний рынок 40,9 тыс. тонн фруктов, или в 3,2 раза больше, чем в сезоне 2016/17.

Украина в сезоне 2017/18 экспортировала рекордный объем яблок как минимум за последние 5 лет, сообщает Agravery. Как отмечают аналитики EastFruit, по сравнению с предыдущим сезоном объем поставок на внешний рынок вырос в 3,2 раза.

По данным Госстата, в сезоне 2017/18 украинские производители яблок отгрузили на внешний рынок 40,9 тысяч тонн фруктов, или в 3,2 раза больше, чем в 2016/17 МГ. Для сравнения, в сезоне 2016/17 экспорт яблок составил всего 12,8 тысяч тонн.

Почти половина рекордного объема (20,2 тысяч тонн) было отгружено на рынок Беларуси. Стоит отметить, что эта страна за год увеличила закупки украинских яблок сразу в 2,1 раза.

Второе место заняла Молдова с долей в 19,5%. По официальным данным, молдавские компании в сезоне 2017/18 импортировали около 8 тысяч тонн яблок из Украины.

В ТОП-3 также вошла и Австрия, которая импортировала 6,6 тысяч тонн фруктов. Эта страна закупала яблоки исключительно в качестве сырья для дальнейшего производства яблочного концентрата.

Далее в рейтинге идут Венгрия (1,7 тысяч тонн) и Швеция (1,2 тысяч тонн) с долями 4% и 3% соответственно.

Корреспондент



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