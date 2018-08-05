В Украину сбежали три российских биатлонистки

Выступать за Украину будут Оксане Москаленко, Екатерина Бех и Анастасия Рассказова.



Согласно информации, три юниорки сначала отправились на встречу с представителями Белоруссии, но ввиду новых обстоятельств спортсменки решили обратить свой взор на Украину. После того, как девушки подадут запросы о переходе в сборную Украины в Международный союз биатлонистов, организация должна будет принять решение об их статусе. В России уже заявили, что намерены добиваться карантина двух биатлонисток.

Тем временем, вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал их уход. По его мнению, Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко приняли такое решение потому, что не выдерживали высокую конкуренцию в России.

«Спортсменки считают, что в составе украинской сборной им будет проще пробиться на международные соревнования и развить свою карьеру», — сказал он.

В то же время, президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что лишь одна из российских биатлонисток, не сможет в следующем сезоне выступить под сине-желтым флагом.

«С российской стороны с нами еще никто не контактировал. Как будут готовы документы по биатлонисткам, будем делать запрос в IBU и ждать их ответа. По поводу возможного карантина посмотрим, как будет. Одна из биатлонисток не сможет принять участие в международных соревнованиях один сезон, остальные две – без карантина», — рассказал он.