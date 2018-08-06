5 % зарегистрированных безработных получают пособие в размере 7 тысяч гривен

Об этом сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

«По состоянию на 27 июля количество получателей пособия по безработице по сравнению с количеством таких лиц на соответствующую дату прошлого года уменьшилось на 8 %. В то же время растет средняя выплата, что говорит о росте зарплат. Минимальная помощь составляет 544 грн. Ее получают 25 % безработных. Максимальную пособие по безработице в 7048 грн. получают 5 % безработных. В прошлом году этот показатель достигал 3 %», — рассказал Ярошенко.