Фронтовая Горловка: дождь, гром и… «бахи»

Местные жители продолжают сообщать о ежедневных боях в окрестностях города.

В пятницу они начали фиксировать активизацию боевых действий ближе к 20 час. Первым «зашумело» западное направление (Южное, Железное) — кроме стрелкового периодически были слышны громкие «бахи». Также неспокойно было несколько южнее.

Позднее перестрелки были слышны на севере, а после полуночи в стороне Гольмовского и Новолуганского, по мнению очевидцев, применялось тяжелое. Впрочем, они допускали, что могли и ошибаться, так как сильно гремел гром…

Который день продолжаются достаточно серьезные боестолкновения у Марьинки, а также в районе авдеевской промзоны. Кроме того, 3-го июля по-прежнему активно велись боевые действия под Мариуполем (от Павлополя до Широкино), а на луганском направлении — в районе Крымского.