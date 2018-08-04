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«Динамо» снова обыграло «Шахтер»

Суббота, 4 августа, 2018

Вчера состоялся первый матч 3-го тура, в котором встретились лидеры — «Динамо» и «Шахтер».

Первая половина встречи прошла традиционно с небольшим преимуществом горняков, а хозяева поля больше играли в обороне, выжидая момент. Именно так столичный клуб играет против своего главного соперника не первый раз и снова не прогадал. Дождались киевляне своего шанса уже после перерыва — на 64-й минуте Вербич точно пробил головой в нижний угол, Пятов вроде среагировал, но мяч все же залетел в ворота.

После этого дончане активизировались. создали несколько моментов и не раз могли отыграться, но точности в завершающей стадии не хватило Мораесу, Патрику, Марлосу и Тотовицкому. Спас «Динамо» и арбитр Можаровский, не назначивший пенальти в конце каждого из таймов…

Теперь у вице-чемпиона девять очков, у горняков — на три меньше. На первую строчку может также претендовать «Александрия», если завтра на выезде обыграет «Десну».



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