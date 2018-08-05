Фронтовая Горловка: вечером о боях не сообщали

Боевые действия в субботу интенсивными не были.

После полудня неспокойно было в стороне шахты им.Гагарина. Как сообщили очевидцы, там работали снайперы, а после применялись гранатометы. Вечером фиксировалась работа аэроразведки.

В ГПСУ заявили, что под обстрел из стрелкового попал КПВВ в Майорске. Поврежден надувной модуль оказания помощи мирному населению. В этот момент в нем находились трое спасателей и пятеро гражданских, в том числе ребенок. Раненых и погибших, к счастью, нет.

По-прежнему неспокойно в районе аэропорта и авдеевской промзоны, откуда доносились тяжелые отголоски боевых действий, а также у Марьинки и Трудовских. Мариупольчане 4-го августа сообщали о боях в стороне Широкино. Продолжались бои и на Бахмутке, о чем писали в соцсетях жители Голубовки (Кировск).