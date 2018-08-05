Владимир Веселкин восстановлен в должности главы ВГА Зайцево

Об этом на своей странице в Facebook заявил сам Веселкин.

По его словам, на днях ему позвонил новый глава ВГА Александр Куць и сообщил, что отменил распоряжение Павла Жебривского о его увольнении с должности руководителя военно-гражданской администрации Зайцево, расположенного на севере Горловки.

«Можете меня снова считать легитимным», — написал Веселкин.

«Будем вместе укреплять государственную власть на нашем уровне ради улучшения жизни жителей нашего многострадального поселка», — подытожил он.