Полицию Торецка возглавил горловчанин

Временно исполняющим обязанности начальника Торецкого отделения полиции назначен Станислав Загурский.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, нового руководителя личному составу представил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

«Коллектив торецкой полиции стабильный, профессионально подготовленный, способный выполнять любые задачи. Задача нового руководителя — в тесном сотрудничестве с громадой обеспечить надлежащее реагирование на те вызовы, которые есть сегодня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности», — отметил Николай Семенишин.

39-летний майор полиции Станислав Загурский — переселенец из Горловки. Службе в органах внутренних дел посвятил 20 лет. Работал на руководящих должностях, до недавнего времени — заместителем начальника Бахмутского отдела полиции. Налаживал работу полицейских в населенных пунктах на линии разграничения, где продолжаются боевые действия.

Полицейского поздравили с назначением руководители Торецкой ВГА и органов местного самоуправления, заявив о содействии в вопросах обеспечения правопорядка в прифронтовом городе и подчиненных поселках.