В Горловке решили выбрать лучший и худший автобусы

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

«Да, в этот раз мы хотим вместе с вами отметить самого лучшего и добросовестного, и пристыдить худшего», — обратились к горловчанам.

Согласно информации, конкурс будет проходить в два этапа. Сначала горожане, с учетом санитарного состояния, соблюдения расписания движения, вежливости водителя и т.д., предложат кандидатов,

указав номер, маршрут и по возможности добавив фото. Затем будет проводиться голосование, в котором и выберут победителя в каждой из номинаций.