Для экологии Донбасса возникла новая угроза

Экологической катастрофой грозят отходы одного из предприятий, расположенных в пригороде Шахтерска, где очистные сооружения пребывают на грани разрушения.

Об этом сообщили местные СМИ.

Каскад прудов-осветлителей, куда сбрасываются отходы в виде водно-песчаной или водно-глинистой суспензии, расположен в поселке Ольховчик. Один из прудов оказался бесхозным, и здесь появилась угроза прорыва и обрушения защитной дамбы.

Если срочно не ликвидировать такую утечку загрязненной воды, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Восточный фарватер