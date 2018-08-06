Фронтовая Горловка: боевые действия вернулись с сумерками

В течение воскресенья было спокойно и тревожные сообщения начали поступать только после 20 час.

Сначала были слышны перестрелки на западных окраинах, но практически сразу заработали минометы, крупнокалиберное и гранатометы. Также горожане слышали редкие звуки, похожие на тяжелые исходящие с юго-запада.

После 21 час. неспокойно было на севере Горловки, а позднее как на светлодарском, так и на западном направлении продолжались боевые действия, интенсивность которых снизилась лишь после полуночи.

По некоторым данным, в одном из домов в ж/м Гагаринский в результате событий вылетели оконные стекла.

Сегодня утром жители Горловки слышали несколько достаточно мощных «бахов» на западе.

5-го августа по-прежнему продолжались бои под Донецком, Мариуполем, на луганском направлении.