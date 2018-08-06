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В Премьер-лиге лидируют «Александрия» и «Динамо»

Понедельник, 6 августа, 2018

В турнире состоялись шесть матчей 3-го тура, в которых было забито 13 мячей и зафиксированы первые ничьи.

Особняком, конечно же, стояла встреча «Динамо» и «Шахтера». Как мы уже сообщали, киевляне дома обыграли горняков с  минимальным счетом. Однако, на первом месте оказалась «Александрия», которая как и подопечные Хацкевича, не знает горечь поражений и в отчетном туре на выезде обыграла «Десну» — 2:0 (Банада, Бондаренко). Отметим, также ни команда Шарана, ни динамовцы в этом чемпионате еще не пропускали, но у александрийцев на два мяча больше. «Шахтер» тем временем опустился на 3-е место.

«Олимпик» спас игру во Львове. Проигрывая о:2 (Ди Франко, Швед), сначала Кравченко на 57-й минуте сократил счет, а французский новичок Тейшейра на 86-й минуте его сравнял — 2:2. Дончане вышли на 4-е место турнирной таблице. По четыре очка у их последнего оппонента — «Карпат», а также у «Черноморца» и «Зари», сыгравшим между собой вничью — 1:1.

Первые очки в турнире взяли «Ворскла» и Мариуполь». Команды обыграли «Львов» (дома — 1:0) и киевский «Арсенал» (на выезде — 2:1) соответственно. Кивляне остались единственными, кто еще не побеждал в чемпионате, да и вообще очков в своем активе не имеют.



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