В «ДНР» сократили количество мест для льготников в пригородных маршрутках

О том, что число льготных мест сократили до 20 %, сообщили представители самопровозглашенной республики.

«Это позволит обеспечить баланс между спросом на услуги по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования и объемом расходов на их предоставление путем установления объема льготных перевозок на уровне 20% от общего количества пассажирских мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на это транспортное средство», — так объяснили новшество в «ДНР».