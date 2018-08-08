С начала года 740 иностранцам запретили въезд в Украину за незаконное посещение Крыма и ОРДЛО

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сотрудники Госпогранслужбы в случае выявления граждан, которые незаконно посещали неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей и АР Крым, реагируют в соответствии с законодательством Украины. Такие факты часто устанавливаются как в отношении иностранцев или лиц без гражданства, так и граждан Украины.

Как заявили в ведомстве, с начала года пограничники составили протоколы на 600 человек. Кроме того, за незаконное пересечение границы в закрытых пунктах пропуска принято решение по 740 иностранцам о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что нарушение порядка въезда на неподконтрольные территории Крыма и в Донецкой и Луганской областях через закрытые украинским правительством пункты пропуска, предусматривает уголовную и административную ответственность.