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Солдат застрелил своего сослуживца

Вторник, 7 августа, 2018

В городе Соледар, что в Бахмутском районе, старший сержант одной из военных частей был убит сослуживцем. Об этом сообщает Военная прокуратура Объединенных сил в Facebook.

Как удалось установить в ходе расследования, между старшим солдатом и старшим сержантом, служившими в одной военной части, возник словесный конфликт. Инцидент произошел 27 июля примерно в 18:10.

«В ходе конфликта старший солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие — АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3-х метров старшего сержанта Г. один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти», — сообщает прокуратура.

Из-за полученного ранения старший сержант скончался на месте.

Злоумышленник был задержан в тот же день. Ему было объявлено о подозрении по ч.1 ст. 115 УК Украины. 30 июля суд избрал для него в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Сам подозреваемый во время допроса свою вину полностью признал и позже подтвердил свои показания во время следственного эксперимента.

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