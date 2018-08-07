Фронтовая Горловка: вечером и ночью было громко

В течение дня в городе и его окрестностях было тихо, а вечером ситуация снова накалилась.

Так, в понедельник стрелять боевые действия возобновились к 19 час. Первым «зашумел» запад, а позднее стрелять начали и севернее. Кроме того, одиночные мощные «бахи» периодически раздавались на юго-западе. Местные жители также сообщали о возросшей интенсивности на севере и северо-востоке. После полуночи продолжали греметь северные окраины Горловки. Как заявил глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько, ночью в результате боев повреждены несколько домов в Гольмовском, в т.ч. здание поссовета. По его словам, стреляли из зенитных установок. Пострадавших, к счастью, нет.

Попали в зону огня и дома в Старомихайловке , расположенной между Донецком и Красногоровкой. Один из них сгорел, еще три — получили повреждения.