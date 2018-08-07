Авария на шахте: 14 человек подняты на поверхность, под завалами остаются еще двое

Вчера днем на «Шахтоуправлении «Волынское»» ГП «Торезантрацит» произошла авария.

Как говорится в сообщении, в 14 час. произошло обрушение кровли в лаве, где находились 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность. Начались поиски оставшихся четырех горняков и в 3 часа ночи были обнаружены еще два забойщика. На их освобождение ушло около часа.

Горноспасатели продолжают работы по поиску оставшихся двух шахтеров — по состоянию на сегодняшнее утро пройдено 19 метров обрушенной горной массы из предполагаемых 49.