Фронтовая Горловка: всю ночь «шумел» север

Горожане продолжают сообщать о боевых действиях.

Начиная, с обеда неспокойно было на светлодарском направлении. Вечером были слышны исходящие, а позднее «бахи» раздавались в районе Гольмовского. Кроме того неспокойно было в стороне ж/м Изотовский и авторынка.

Как сообщили местные жители уже утром, сложная обстановка сохранялась на севере Горловки на протяжении всей ночи.

Не стихали бои во вторник и под Донецком — между Авдеевкой и Ясиноватой, возле Марьинки и Красногоровки. Под Мариуполем по-прежнему стреляют от Пикуз (Коминтерново) до Широкино.