После выброса газа в Енакиево еще один человек скончался

Напомним, несчастный случай произошел 17-го июля на канализационной насосной станции. Тогда при выполнении плановых работ погибли четыре человека, столько же было госпитализированы.

На днях местные издания сообщили, что еще один сотрудник компании «Вода Донбасса» скончался в больнице 23-го июля. По словам медиков, он получил ожоги 80% поверхности тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Остальные трое пострадавших пошли на поправку. Их состояние оценивается как удовлетворительное.