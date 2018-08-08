«Динамо» упустило победу в Праге

Во вторник киевляне начали свое выступление в Лиге чемпионов.

В рамках третьего квалификационного раунда «Динамо» на выезде сыграло вничью с чешской «Славией».

Первый тайм прошел практически без моментов, а вот после перерыва игра со стороны хозяев пошла острее и подопечным Хацкевича пришлось несладко, но, как и в матче с «Шахтером», Бойко и защита выстояли, а также нашли и реализовали свой шанс — на 82-й минуте Вербич открыл счет. «Славия» еще больше усилила натиск на ворота соперника и таки добилась своего — на 94-й минуте Гушбауэр реализовал пенальти — 1:1.

Известно, что в случае выхода в следующую стадию турнира «Динамо» сыграет с победителем пары «Стандарт» — «Аякс». Здесь также была зафиксирована ничья, но со счетом 2:2. Несмотря на игровое преимущество хозяев поля первыми два гола забили голландцы и только затем бельгийцам удалось отыграться, причем ничью своей команде также с пенальти и также в компенсированное время принес Эмон — 2:2.