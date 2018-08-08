В Горловке продолжают ремонтировать кровли многоэтажек, поврежденные более двух месяцев назад

Напомним, 6-го июня в городе прошла настоящая стихия, шквальным ветром были повалены десятки деревьев, повреждены крыши полусотни многоэтажных домов, обесточенными оказались 63 трансформаторные подстанции...



Как заявили в управлении ЖКХ Горловки, продолжаются работы по капремонту кровли шести домов на ул.Пушкинская и одного — на ул.Черного-Диденко. Производится укладка рубероида и шифера, а также ведутся работы по восстановлению обрешетки.

Кроме того, сообщается о начале ремонтно-восстановительные работы по устройству мягкой кровли одного многоквартирного дома в Никитовском районе и одного — в пгт. Гольмовский. Отмечается, что бригады сформированы из граждан, состоящих на учете в Центре занятости. Всего планируется восстановление кровель на шести домах.