Будущие мамы и семьи с маленькими детьми могут получить медицинские наборы бесплатно

Проект по оказанию помощи нуждающимся жителям Горловки организован Международной организацией первой неотложной помощи (Première Urgence Internationale).

Как говорится в сообщении, получатели помощи — беременные женщины, кормящие матери, роженицы и семьи с детьми до 5 лет.

Для получения бесплатных медикаментов нужно предъявить в аптеке, расположенной на ул.Пушкинская 9/23, рецепт врача и оригинал документа, удостоверяющего личность пациента (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, ИНН).

Отмечается, что в случае необходимости получателям предоставляются хирургические наборы для взрослых и детей, наборы для родов и кесарева сечения.