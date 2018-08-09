За неделю в Горловке совершено пять самоубийств, скончались 44 человека

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 30-го июля по 5-е августа в Горловке скоропостижно скончались 44 человека, совершено пять самоубийств, как и неделю назад без вести пропало три горожанина.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 345 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 5 мальчиков и 11 девочек.