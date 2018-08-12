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В Украине самый дешевый в мире интернет

Воскресенье, 12 августа, 2018

Среди украинских городов лидируют в дешевизне крупные областные центры — Одесса, Киев, Днепр и Львов.

Недавнее исследование Numbeo показало, что в Украине самые низкие в мире тарифы на использование интернета.

Исследователи указали средние цены в американских долларах в месяц за безлимитный интернет скоростью более 60 Мб в секунду.

Так, украинцам его стоимость в среднем обходится в пять долларов в месяц.

А самый дорогой интернет в Аддис-Абебе (Эфиопия, 244,76 долл.), Гамильтоне (Бермудские острова, 149,45 долл.), Хараре (Зимбабве, 124,70 долл.), Абу-Даби (ОАЭ, 116,84 долл.) и Анкоридже (США, 105,64 долл.).

Среди украинских городов самые дешевые тарифы в Одессе (4,63 долл.), Киеве (4,34 долл.), Днепре (4,28 долл.), Львове (3,93 долл.) и в Сумах (3,01 долл.).

Всего было проанализировано 546 городов мира.

Корреспондент



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