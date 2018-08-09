Затопленные шахты в «ДНР» и «ЛНР» никто восстанавливать не будет, – Тука

Затопленные шахты и разрушенные предприятия после возвращения неподконтрольной Украине территории Донбасса никто восстанавливать не будет, но конкретного плана о будущем региона у украинских властей пока нет.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгий Тука.

«32 шахты, которые уже затоплены или находятся в стадии затопления, их восстанавливать никто не будет, никогда. Разрушенные предприятия, часть которых демонтировали и аккуратно вывезли в РФ, часть которых просто разграблена и сдана как металлолом сейчас, восстановление их деятельности фактически невозможно, а сбор металлолома – это самая распространенная сфера занятости на оккупированной территории», – сказал он.

По его словам, на каждой встрече, где обсуждается будущее восстановление ныне неподконтрольного Украине Донбасса, международные партнеры, эксперты и инвесторы понимают, что большую часть предприятий восстановить не получится.

«С этим согласны все. Но, что делать дальше, как мантру, я слышу два одних и тех же тезиса. Первый тезис – создать на Донбассе «силиконовую долину», второй тезис – создать свободную экономическую зону», – отметил Тука.

Замминистра МинВОТ также заявлял, что ни у экспертов, ни у предпринимателей нет пока конкретных планов по реинтеграции Донбасса и объяснил, почему идея идея «силиконовой долины» региону не подходит.

«За 4 года на всех круглых столах я слышал абсолютно от всех экспертов, предпринимателей, научных работников, что того Донбасса, который был до войны, уже не будет. Это господствующая точка зрения. Что касается будущего, конкретных каких-то предложений ни от предпринимателей, ни от научных работников, я еще ни разу не слышал», – сказал он.

По его словам, в вопросе реинтеграции Донбасса есть популярный, но популистский тезис – сделать там «силиконовую долину».

«Нужно понимать, что там нет ни интеллектуального потенциала, чтобы это сделать, ни инфраструктуры. Большая часть населения, которое проживает сейчас на оккупированной территории, это пенсионеры. А других предложений я пока не слышал», – заявил Тука.

«Параллельно с этим есть идея о создании свободной экономической зоны на освобожденных территориях [Донбасса]. Она имеет право на жизнь, ничего ошибочного в этом не вижу и готов поддержать это. При одном условии – наши антикоррупционные органы за день до внедрения [этих правил] 90% уделят именно новосозданной свободной экономической зоне», – добавил замминистра МинВОТ.

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