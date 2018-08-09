Фронтовая Горловка: вечером «работал» танк, сегодня с утра обстрелян КПВВ Майорск

8-го августа горожане сообщали о боевых действиях на протяжении всего дня.

В первой половине среды неспокойно было на светлодарском направлении, днем неинтенсивно стреляли на северо-западе, а чуть позднее и западнее, причем активность стрельбы постепенно возрастала. Вскоре начали применять минометы.

Вечером очевидцы рассказали, что на северо-западе начал «работать» танк. Бои также не стихали на севере и западе, но после 22 час. тревожных сообщений больше не поступало.

Зато сегодня, 9-го августа, ранним утром пользователи соцсетей сообщили, что в районе Майорска и авторынка слышны перестрелки. Подтверждается это заявлением пресс-центра штаба ООС, согласно которого по КПВВ «Майорск» был открыт огонь в 6:25.

«Объявлен режим «Красный». Пропуск граждан временно приостановлен», – говорится в сообщении.

О времени возобновления работы контрольного пункта въезда/выезда пока ничего не известно.

Кроме того, «шумно» было в направлении Светлодарской дуги, откуда доносились «бахи».

Вчера также неспокойно было под Донецком — в районе авдеевской промзоны и рынка «Господар», у Марьинки и Красногоровки. На мариупольском направлении сложная обстановка сохраняется от Пикуз (Коминтерново) до Широкино.