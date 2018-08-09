Работа «Vodafone» в ОРДЛО снова нарушена

В четверг, 9 августа, на территории, подконтрольной самопровозглашенным республикам, опять исчез сигнал украинского мобильного оператора Vodafone.

Одни абоненты утром сообщили, что на экранах своих гаджетов увидели надпись «Только экстренные вызовы», другие утверждали, что сеть есть, но даже счет проверить не удается.

В «ДНР» заявили, что причиной неполадок стала «авария на собственной телекоммуникационной сети Vodafone в «ЛНР».

В пресс-службе мобильного оператора подтвердили проблемы со связью и заверили, что их специалисты уже работают над устранением проблемы. В то же время о сроках восстановления связи ничего не сообщается.