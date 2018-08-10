Фронтовая Горловка: ситуация не меняется

С приближением сумерек боевые действия возобновляются с новой силой.

После обеда неспокойно было на западных и северных окраинах города, кроме того в соцсетях напоминали об «учениях на полигоне».

Затем тревожные сообщения начали поступать уже вечером. Около 20 час. горловчане услышали одиночный мощный бах на юго-западе, а на участке от Майорска до авторынка в это время завязался бой с применением крупнокалиберного вооружения, а позднее здесь были слышны разрывы.

Кроме того, после 21 час. «шумели» север, северо-запад и запад Горловки, а спустя час очевидцы рассказали, что уже стало слышно и тяжелое. В основном, это касалось светлодарского направления, также крайне неспокойно было в районе Зайцево, Гольмовского и Новолуганского, где работала бронетехника. Начиная с полуночи информации о продолжающихся боях больше не поступало, а вот уже сегодня с 6 час. снова стреляли на западе/северо-западе.

В четверг открывался огонь и под Донецком — наиболее активно у Марьинки и Красногоровки. Без изменений также ситуация на луганском и мариупольском направлении.