 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: ситуация не меняется

Пятница, 10 августа, 2018

С приближением сумерек боевые действия возобновляются с новой силой.

После обеда неспокойно было на западных и северных окраинах города, кроме того в соцсетях напоминали об «учениях на полигоне».

Затем тревожные сообщения начали поступать уже вечером. Около 20 час. горловчане услышали одиночный мощный бах на юго-западе, а на участке от Майорска до авторынка в это время завязался бой с применением крупнокалиберного вооружения, а позднее здесь были слышны разрывы.

Кроме того, после 21 час. «шумели» север, северо-запад и запад Горловки, а спустя час очевидцы рассказали, что уже стало слышно и тяжелое. В основном, это касалось светлодарского направления, также крайне неспокойно было в районе Зайцево, Гольмовского и Новолуганского, где работала бронетехника. Начиная с полуночи информации о продолжающихся боях больше не поступало, а вот уже сегодня с 6 час. снова стреляли на западе/северо-западе.

В четверг открывался огонь и под Донецком — наиболее активно у Марьинки и Красногоровки. Без изменений также ситуация на луганском и мариупольском направлении.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования