В «ДНР» заявили о неурожае и начали готовиться к подорожанию продуктов

В самопровозглашенной республике подвели итоги уборочной кампании.

Как оказалось, к катастрофическому неурожаю привели не столько неблагоприятные погодные условия, сколько недостаток оборотных средств у фермеров, из-за чего в «ДНР» необходимо готовиться к подорожанию цен на продукты питания.

«Недостаток оборотных денежных средств у сельскохозяйственных производителей привел к нарушению технологии выращивания сельскохозяйственных культур, а именно к уменьшению вносимых минеральных удобрений, снижению обрабатываемой площади средствами защиты растений и снижению качества посевного материала. Кроме того сельскохозяйственные производители вынуждены не обрабатывать земельные участки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты неоднократно предупреждали нынешние власти о возможной ситуации, но своевременной и должной реакции не последовало.