Премьер-лига, 4-й тур: кто играет, где смотреть?

Пятница, 10 августа, 2018
Сегодня стартует очередной тур чемпионата Украины по футболу.
Но сначала о еврокубках. Вчера в квалификации Лиги Европы свои первые матчи провели «Заря» и «Мариуполь».
Луганчане в Запорожье едва свели игру с «Брагой» к ничьей — 1:1. Лучше выглядели гости и, как следствие, именно они открыли счет — в середине второго тайма это сделал Рикарду Орте, а до этого подопечных Вернидуба спасла перекладина. К счастью, «Заре» удалось быстро отыграться (Караваев). Однако, с такой игрой рассчитывать на что-то в Португалии наверное не стоит.
«Мариуполь» в Одессе принимал «Бордо» и забил уже на 7-й минуте. Быстрый гол, впрочем, не помог номинальным хозяевам поля и еще до перерыва Лаборде отличился «дублем», а сразу после него итоговый счет в матче установил Тчуамени — 1:3.
Ну а теперь вернемся к внутреннему первенству — сегодня стартует 4-й тур чемпионата Украины, пять матчей которого пройдут в течение ближайших трех дней, а завершится он… 26-го сентября, когда будет сыгран поединок «Мариуполь» — «Динамо». Соперники должны были встретиться 11-го августа, но игру перенесли из-за участия команд в еврокубках.
10 августа, пятница
19.00, «Олимпик»– «Львов», Футбол 1
11 августа, суббота
19.30, «Шахтер» — «Ворскла», Футбол 2
12 августа, воскресенье
17.00, «Александрия» — «Арсенал-Киев», Футбол 1
17.00, «Карпаты» — «Заря», ZIK
19.30, «Черноморец» — «Десна», Футбол 1
26 сентября, среда
«Мариуполь» — «Динамо»