Фронтовая Горловка: об особенностях действия комендантского часа для несовершеннолетних

Вот уже несколько лет в Горловке, как и в других населенных пунктах, подконтрольных «ДНР», действует комендантский час.

Как сообщалось ранее, недавно в его режим были внесены изменения и он был сокращен до четырех часов — в период с 1 до 5 час.

Однако, для несовершеннолетних передвижение без сопровождения взрослых лиц запрещено по другому графику:

- детям от 7 до 14 лет запрещено оставаться без родительского присмотра с 21 час. до 6 час.,

- подросткам от 14 до 18 лет – с 22 час. до 6час.,

- дети до 7 лет всегда должны находиться только в сопровождении взрослых.

Кроме того, для подтверждения возраста подросткам необходимо всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или его копию.