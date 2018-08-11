Фронтовая Горловка: бои были слышны на протяжении всего дня

Ситуация на линии разграничения в окрестностях города остается напряженной.

Как сообщалось ранее, в пятницу стрелять начали с раннего утра — громко было на светлодарском направлении и на западе, а около 10 час. также «шумел» юго-запад. Днем продолжали стрелять в стороне шахты им.Гагарина, где кроме крупнокалиберного вооружения активно применялись гранатометы.

Вечером ситуация лишь усугубилась. Не стихали бои на западе, активизировались боевые действия и севернее, к тому же заработали минометы, в т.ч.120 мм, а также бронетехника, которая, по словам очевидцев, передвигалась по городу. Ближе к ночи горловчане продолжали слышать стрельбу и «бахи» на западе/северо-западе, однако, после полуночи тревожных сообщений не поступало.

под огнем украинских силовиков оказались поселок Шахты 6\7 в Горловке, а также села Коминтерново и Ленинское на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, гранатометы, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие.

10-го августа также неспокойно было у Марьинки и Красногоровки под Донецком, от Пикуз до Широкино — под Мариуполем, в районе Крымского — на Луганщине.