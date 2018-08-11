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Цифра: на восстановление 18-ти поврежденных ураганом домов Горловке выделено 3,5 млн. рублей

Суббота, 11 августа, 2018

Об этом говорится в тексте «распоряжения главы «ДНР» о восстановлении жилого фонда Горловки» от 11 июля 2018-го года.

Так, «с целью ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, приведших к повреждению кровельного покрытия жилого фонда Горловки», Захарченко поручил обеспечить финансирование работ по капремонту кровли 18-ти жилых домов в сумме 3 млн. 548 тыс. 818 рублей.

Напомним, 6-го июня в городе прошла настоящая стихия, поврежденными оказались крыши 48 многоэтажек. Шквальным ветром были повалены десятки деревьев, часть Горловки тогда осталась без электроснабжения из-за обесточенных подстанций.



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