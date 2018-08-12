В «ДНР» начинают штрафовать владельцев автомобилей, не прошедших перерегистрацию транспорта

На территории самопровозглашенной республики завершена обязательная перерегистрация транспортных средств.

«Регистрация транспортных средств в ГАИ ДНР проводилась с января по июль 2018 года. Лица, не прошедшие регистрацию, оплатят штраф», – говорится в сообщении «ДНР».

Отмечается, что «водители, впервые уличенные в вождении незарегистрированного транспортного средства, будут оштрафованы на сумму от 340 до 510 рублей. Повторное совершение нарушения в течение года будет караться штрафом от 510 до 1020 рублей. В обоих случаях транспорт будет отправлен на специальную площадку».

При этом подчеркивается, что украинские регистрационные документы и номерные знаки не изымаются (за исключением случаев перерегистрации с одного владельца на другого).