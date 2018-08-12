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В «ДНР» заверили, что повышения цен и проблем с продовольствием не будет

Воскресенье, 12 августа, 2018

Нынешние власти провели в Донецке совещание на тему продовольственной безопасности.

«По итогам совещания мы можем сказать, что в этом году урожая собрано меньше по сравнению с прошлым годом. На это есть объективная причина – засуха в первой половине лета. Однако это не ведет к повышению цены на готовую продукцию. Роста цен на готовую хлебобулочную продукцию не предусмотрено. Диапазон цен будет оставаться на прежнем уровне. Того объема урожая зерновых, который уже собран, гарантированно хватит для нужд населения», — рассказал «министр доходов и сборов»  Александр Тимофеев.

Кроме того, что снять напряжение было объявлено о бесплатной раздаче сельхозпроизводителям минеральных удобрений.

Ранее в «ДНР» заявили о неурожае и о возможном подорожании цен на продукты питания.



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