«Замминистра образования ДНР» дали 6,5 годам тюрьмы

Бывший «заместитель министра образования ДНР» Ирина Симонова осуждена к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч российских рублей и лишением права занимать «государственные должности» сроком на 2 года 6 месяцев.

«Верховный суд ДНР» признал Симонову виновной в получении взяток. Отмечается, что в апреле 2017 года она получила от директора одной из общеобразовательных школ взятку в рублевом эквиваленте «за общее покровительство по службе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне того же года Симонова получила от учителя одной из гимназий в качестве взятки денежную сумму в долларах США за назначение этого педагога на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе и одновременно на должность учителя украинского языка и русского языка одной из общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов.

Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

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