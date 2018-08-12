Фронтовая Горловка: вчера стреляли меньше

В окрестностях города в субботу было значительно тише обычного.

В течение дня тревожных сообщений о возобновлении боевых действий не поступало, лишь вечером и ночью горожане сообщали о неспокойной ситуации на западе/северо-западе.

Сегодня с утра около 8 час. завязался бой в стороне Гольмовского и Зайцево.

11-го августа применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также минометов и гранатометов у Красногоровки и Старомихайловки под Донецком, у Новотроицкого, Докучаевска и Богдановки, а также южнее — от Павлополя до Широкино под Мариуполем. На Луганщине продолжались под в районе Попасной и восточнее — под Новотошковским, Донецким, Желобком и Крымским.