Фронтовая Горловка: давно не было так громко и интенсивно…

В окрестностях города резко активизировались боевые действия.

О стрельбе в воскресенье начали сообщать с утра — неспокойно было в стороне Зайцево, а также на светлодарском направлении. Затем до обеда было тихо, а после несколько «бахов» вперемешку со стрелковым прогремели на юго-западе/западе. По состоянию на 16 час. не стихали бои на западе и северо-западе Горловки. Наиболее «шумно» в это время было в районе шахты им. Гагарина. В дальнейшем, ситуация лишь усугублялась: в 17.30 очевидцы рассказали о мощных исходящих, в 19 час. — о продолжающемся применении крупнокалиберного вооружения и гранатометов с минометами на этом же направлении, а после 20 час. о нескольких сериях «бахов»…

После 20.30 появились сообщения также о возобновлении боев в стороне Майорска и Светлодарской дуги. Тяжелое продолжало греметь на северо-западе и позднее, а после 23 час. боевые действия сместились севернее.

В сводках за 12-е августа, кроме упоминаний об обстрелах в районе Южного, Зайцево, Новолуганского и Светлодарска, сообщается также о боях под Авдеевкой и Ясиноватой. Новотроицким и Докучаевском, на востоке от Мариуполя (от Павлополя до Широкино), а в Луганской области — у Крымского и Новотошковского.