 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: давно не было так громко и интенсивно…

Понедельник, 13 августа, 2018

В окрестностях города резко активизировались боевые действия.

О стрельбе в воскресенье начали сообщать с утра — неспокойно было в стороне Зайцево, а также на светлодарском направлении. Затем до обеда было тихо, а после несколько «бахов» вперемешку со стрелковым прогремели на юго-западе/западе. По состоянию на 16 час. не стихали бои на западе и северо-западе Горловки. Наиболее «шумно» в это время было в районе шахты им. Гагарина. В дальнейшем, ситуация лишь усугублялась: в 17.30 очевидцы рассказали о мощных исходящих, в 19 час. — о продолжающемся применении крупнокалиберного вооружения и гранатометов с минометами на этом же направлении, а после 20 час. о нескольких сериях «бахов»…

После 20.30 появились сообщения также о возобновлении боев в стороне Майорска и Светлодарской дуги. Тяжелое продолжало греметь на северо-западе и позднее, а после 23 час. боевые действия сместились севернее.

В сводках за 12-е августа, кроме упоминаний об обстрелах в районе Южного, Зайцево, Новолуганского и Светлодарска, сообщается также о боях под Авдеевкой и Ясиноватой. Новотроицким и Докучаевском, на востоке от Мариуполя (от Павлополя до Широкино), а в Луганской области — у Крымского и Новотошковского.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования