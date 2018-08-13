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Единоличным лидером стала «Александрия»

Понедельник, 13 августа, 2018

В Премьер-лиге состоялись пять матчей 4-го тура, три из которых завершились со счетом 1:0.

Первыми сыграли «Олимпик» и «Львов». Незадолго до перерыва гости остались в меньшинстве (Приймак был удален за два предупреждения) и во втором тайме дончане, желая реализовать численное преимущество, бросили вперед большие силы, но в итоге пропустили — львовяне отлично использовали «стандарт» (Адамюк). Отыграться номинальные хозяева поля смогли лишь под занавес встречи — Евгений Пасич решился на дальний удар и не прогадал — 1:1. Отметим, что «Олимпик» во втором тайме забивал еще дважды, но оба раза у Дегтярева фиксировалось положение «вне игры».

В субботу состоялся еще один поединок — «Шахтер» разгромил «Ворсклу» со счетом 4:1. Здесь также дончане пропустили первыми, — на 25-й минуте отличился Шарпар. К слову, первый тайм горнякам явно не удался и отыгрывались чемпионы уже после перерыва. Быстрый гол забил Марлос, через девять минут отличился Степаненко, а еще через три — Хочолава. Итоговую точку поставил Мораес, возглавивший после этого гонку бомбардиров чемпионата (три забитых мяча).

В воскресенье все игры завершились со счетом 1:0. «Александрия» добыла уже четвертую кряду победу, на этот раз обыграв «Арсенал-Киев», после чего с 12-ю очками единолично возглавляет турнирную таблицу. «Заря» на выезде победила «Карпаты», а «Черноморец» дома был сильнее «Десны».

Как сообщалось ранее, матч между «Мариуполем» и «Динамо» из-за участия команд в еврокубках перенесен на 26-е сентября. 

На данный момент пятерка лидеров выглядит так:

«Александрия» — 12 очков,

«Динамо» и «Шахтер» — по 9, но у киевлян сыграно на одну игру меньше,

у «Зари» и «Черноморца» в активе по 7 очков.



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