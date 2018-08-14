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Фронтовая Горловка: жилые кварталы снова под огнем

Вторник, 14 августа, 2018

Активные бои завязались около 16 час. и продолжались практически до полуночи.

Как сообщили местные жители, в это время были слышны исходящие в районе шахты им.Гагарина, кроме того в стороне Гольмовского «работала» зенитная установка. По их словам, также активно использовалось стрелковое и бронетехника.

По состоянию на 18 час. сложная обстановка сохранялась на западе Горловки, где активно применялись гранатометы и минометы, но очевидцы утверждали, что слышали более тяжелое вооружение.

В пресс-центре штаба ООС заявили, что огнем из тяжелых минометов со стороны Горловки был обстрелян пгт Южное, разрушены жилые дома и хозпостройки.

«Потерь среди мирного населения удалось избежать благодаря своевременной реакции военнослужащих, которые вывели местных жителей из-под огня», — говорится в сообщении.

Тем временем, горожане действительно слышали интенсивные бои на западном направлении, а также сообщали об обстрелах и пролетающих прямо на улицах пулях.

Около 19 час. пользователи соцсетей рассказали о возгорании в районе шахты им.Гагарина, при этом «бахи» в стороне ж/м Изотовский и Мичуринский, а по словам жителей Бессарабки, над головами продолжали свистеть пули.

После 21 час. эпицентр событий сместился на север и северо-восток, но ближе к 23 час. в районе ж/м Изотовский и Мичуринский снова было неспокойно.

Уже сегодня утром, начиная с 4 час. несколько раз были слышны одиночные «бахи».

13-го августа также продолжались бои под Авдеевкой и Ясиноватой, Новотроицким и Докучаевском, на мариупольском и луганском направлениях.



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