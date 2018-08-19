Переселенец из Горловки возглавил патрульную полицию Харьковской области

Новым главным патрульным области стал 28-летний старший лейтенант Размик Оганисян.

Он родился в Армении, но долгие годы жил в Горловке. В 2013 году закончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, факультет подготовки кадров для органов прокуратуры.

После этого Оганисян вернулся в Горловку, где проработал около года в уголовной палате Апелляционного суда Донецкой области. С началом АТО Размик Оганисян перебрался в Харьков, где поступил на службу в патрульную полицию.

«Начинал, как и все простым инспектором. Работал в отделе мониторинга и аналитического обеспечения, позже его возглавил, а затем стал заместителем начальника управления патрульной полиции в Харьковской области», — рассказал он журналистам.

ГородХ