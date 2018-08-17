Фронтовая Горловка: наблюдатели ОБСЕ пожаловались на обыски и обстрелы

Сначала об очередном инциденте стало известно из отчета СММ ОБСЕ от 12 августа.

«В Горловке, неподконтрольной правительству (39 км к северо-востоку от Донецка) члены вооруженных формирований в форме с надписью «милиция» разрешили патрулю СММ проехать только после того, как провели осмотр содержимого багажников автомобилей патруля Миссии», — говорится в сообщении.

А вот вчера наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе Гольмовского. Как сообщили в пресс-службе миссии, находясь на северо-восточной окраине поселка они услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах к северу, после чего прогремел еще один — ориентировочно в 500 метрах к югу/юго-востоку, а затем последовали около 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 100−150 метров к северу и северо-западу, при этом несколько пуль пролетели над головами трех членов патруля миссии, находившихся снаружи автомобилей.

После этого наблюдатели немедленно сели в автомобили и покинули этот район, вернувшись на передовую патрульную базу в Горловку.