В сентябре закроют КПВВ «Станица Луганская»

Пропуск граждан на контрольном пункте въезда/выезда будет прекращен со 2-го по 7-е сентября.

Как рассказал заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко в этот период будут проводиться монтажные работы по обустройству сервисной зоны.

«Держу на личном контроле работы по обустройству сервисной зоны контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская». В то же время, ведем переговоры о сроках закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. По решению командования операции объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен со 2 до 7 сентября…», — написал он на своей странице в Facebook.